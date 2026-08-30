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پس از هشت سال ، استخر شهرک طالقانی شهرستان ماهشهر بازگشایی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت : این استخر برای مدت ۸ سال از طرح های بلاتکلیف و بخشی از مطالبات جدی این شهرستان بوده است که وضعیت مخروبه و خارج از سرویسی پیدا کرد.
حمید بنی تمیم افزود : استخر شهرک طالقانی ماهشهر با ورود بخش خصوصی و با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بازسازی شد و وارد چرخه خدمت به شهروندان شد .
وی ادامه داد : شهرک طالقانی ماهشهر از مناطق کمتر برخوردار استان می باشد که با بازگشایی این استخر شاهد رونق ورزش و تفریحات سالم برای جوانان این منطقه هستیم.