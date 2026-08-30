به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: برای اجرای عملیات لکه‌گیری، روکش‌آسفالت، زهکشی و ایجاد واریانت در محور طالقان- هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند- آردهه در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، این محور مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور زیاران به طالقان امکان‌پذیر است.

این مسیر از تاریخ ۴ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

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