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محور طالقان- هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند- آردهه در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور زیاران به طالقان امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: برای اجرای عملیات لکهگیری، روکشآسفالت، زهکشی و ایجاد واریانت در محور طالقان- هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند- آردهه در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، این محور مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور زیاران به طالقان امکانپذیر است.
این مسیر از تاریخ ۴ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به صورت ۲۴ ساعته مسدود است.