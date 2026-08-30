به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فولاد هرمزگان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در هفته سوم این پیکار‌ها امشب (۸ شهریور) در زمین غدیر بندرعباس با نتیجه ۵ بر صفر تیم شهرداری بندرعباس را شکست داد.

علی میرزایی، هادی فرهمند، موحد محمد پور و آرشام قلندری دو بار، گلزنان فولا‌د هرمزگان در این دیدار بودند.

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۹ امتیاز همچنان صدرنشین گروه دوم باقی ماند.

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لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور با حضور ۱۰ تیم در دو گروه در حال برگزاری است.