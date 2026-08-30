به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۶۳۶ تن کالا با بهره‌گیری از ۸۶ هزار و ۲۱۳ دستگاه کامیون از مرز‌های استان جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به اینکه در پایانه مرزی شلمچه، طی تردد ۴۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه کامیون، میزان یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۵۲ تن کالا حمل دو سر شده است، ادامه داد: همچنین در پایانه مرزی چذابه، با تردد ۴۴ هزار و ۲۲۲ دستگاه کامیون، مقدار ۹۷۲ هزار و ۸۸۴ تن کالا مورد پردازش و ترانشیپ قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ضمن تأکید بر نقش حیاتی این پایانه‌ها در توسعه تعاملات اقتصادی کشور، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل بیش از پیش فرایند‌های حمل دو سر کالا را از اولویت‌های اصلی این اداره کل در سال جاری برشمرد.