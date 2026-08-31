به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نهمین کنگره ملی پیشگیری از موارد غرق‌شدگی با عنوان «مدیریت هوشمند» از نهم تا یازدهم شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می‌شود و در هر سه روز، محور‌های تخصصی مدیریت فوریت‌های پیش‌بیمارستانی، مدیریت هوشمند در سواحل و سیلاب‌ها و نقش نظام شبکه بهداشت در پیشگیری از غرق‌شدگی با حضور سخنرانان کشوری مورد بحث قرار می‌گیرد.

نهمین کنگره ملی پیشگیری از موارد غرق‌شدگی با شعار «مدیریت هوشمند» به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با همکاری پژوهشکده تروما برگزار خواهد شد.