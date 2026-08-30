به منظور ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در سطح محلات، پنجمین برنامه «نبض محله» با هدف افزایش آمادگی جسمانی شهروندان، در ایستگاه ورزشی گلینک در شهرستان طالقان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این برنامه روز یک شنبه ۸ شهریور همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و همچنین در هفته دولت برگزار شد با تمرکز بر ورزش صبحگاهی و برگزاری مسابقات چالشی همراه بود.

طرح «نبض محله» با هدف ایجاد تحرک در میان ساکنان محلات و بهره‌گیری از فضا‌های ورزشی محلی، از برنامه‌های مستمر برای بهبود سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.