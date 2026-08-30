به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، جابر خوشگرد بیان کرد:با اعلام آتش سوزی یک واحد مسکونی در رجایی‌شهر، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: این حریق در طبقه سوم یک ساختمان پنج‌طبقه به مساحت حدود ۱۲۰ مترمربع رخ داد که بر اساس بررسی‌های اولیه، حریق از کولر گازی آغاز شده بود. آتش‌نشانان با حضور به‌موقع، ضمن مهار و اطفای حریق، از سرایت آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری و نسبت به ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

او ادامه داد: بر اثر انتشار دود در طبقات، پنج نفر از ساکنان دچار دودزدگی شدند که با کمک آتش‌نشانان از ساختمان خارج و به محل ایمن منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و برای اطفای حریق و امدادرسانی، ۱۰ نیروی عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند

جابر خوشگردبا تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به ایمنی وسایل برقی گفت: شهروندان پیش از استفاده از وسایل برقی، به‌ویژه کولر‌های گازی، از سلامت سیم‌ها، دوشاخه و پریز اطمینان حاصل کنند و از استفاده از پریز‌ها و سه‌راهی‌های غیراستاندارد یا اتصال چند وسیله پرمصرف به یک پریز خودداری کنند. همچنین سرویس و بررسی دوره‌ای وسایل برقی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حریق داشته باشد.