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در ماه پایانی تابستان گردشگران از نقاط مختلف کشور به اصفهان آمدهاند تا از جاذبههای گردشگری این استان از جمله زاینده رود دیدن کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس جامعه هتلداران اصفهان گفت: میانگین ضریب اشغال هتلهای شهر اصفهان اکنون به طور میانگین به ۸۵ درصد رسیده که بخشی از این افزایش ناشی از بازگشایی زاینده رود است.
کریم بیگی افزود: این در حالی است که در ۶ماه گذشته ضریب اشغال هتلهای اصفهان تا۱۵درصد بود.
وی افزود: بخشی از بهبود ایجاد شده در وضعیت اشغال هتلها، تحت تاثیر بازگشایی زاینده رود و افزایش جذابیت گردشگری شهر بوده است.
گزارش محمد حسین مأمن پوش خبرنگار صداوسیمای اصفهان:
زایندهرود به عنوان مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران، نقش اساسی در شکلگیری تمدن و هویت تاریخی اصفهان داشته است.
این رودخانه با عبور از قلب شهر، پیوندی عمیق با آثار تاریخی، فضاهای شهری و زندگی اجتماعی مردم برقرار کرده است.
۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گسترهای از نمایههای میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشنها، مهارتهای سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار گردشگر پذیرترین استانهای ایران قرار بگیرد.