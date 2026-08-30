به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس جامعه هتل‌داران اصفهان گفت: میانگین ضریب اشغال هتل‌های شهر اصفهان اکنون به طور میانگین به ۸۵ درصد رسیده که بخشی از این افزایش ناشی از بازگشایی زاینده رود است.

کریم بیگی افزود: این در حالی است که در ۶ماه گذشته ضریب اشغال هتل‌های اصفهان تا۱۵درصد بود.

وی افزود: بخشی از بهبود ایجاد شده در وضعیت اشغال هتل‌ها، تحت تاثیر بازگشایی زاینده رود و افزایش جذابیت گردشگری شهر بوده است.

گزارش محمد حسین مأمن پوش خبرنگار صداوسیمای اصفهان:

زاینده‌رود به عنوان مهم‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران، نقش اساسی در شکل‌گیری تمدن و هویت تاریخی اصفهان داشته است.

این رودخانه با عبور از قلب شهر، پیوندی عمیق با آثار تاریخی، فضا‌های شهری و زندگی اجتماعی مردم برقرار کرده است.

۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گستره‌ای از نمایه‌های میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشن‌ها، مهارت‌های سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار گردشگر پذیرترین استان‌های ایران قرار بگیرد.