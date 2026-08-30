به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروز فر با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته و با هدف توسعه و بهسازی سالن ایستگاه راه اهن اندیمشک آغاز شده است، افزود: ایستگاه اندیمشک یکی از ایستگاه‌های قدیمی کشور می‌باشد که وسعت کم سالن ایستگاه موجب گله مندی مسافران شده بود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح توسعه سالن ایستگاه راه آهن اندیمشک تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت کاری داشته است که با بهره برداری از آن وسعت این سالن به هزار و ۶۰۰ متر مربع و گنجایش ۵۵۰ نفر خواهد رسید.

مدیر کل راه آهن زاگرس خاطر نشان کرد : از دیگر اهداف این طرح افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در منطقه می باشد که می گامی مهم در نوسازی این ایستگاه راهبردی خواهد بود.

راه‌آهن زاگرس با محوریت شهرستان اندیمشک دارای ۲۲۵ کیلومتر خطوط ریلی و در محدوده ایستگاه‌های شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان است.