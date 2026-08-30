مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح نارنجی و فعالیت سامانه هوای خنک و بارشی تا ۲ روز آینده در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با توجه فعالیت سامانه خنک و بارشی آسمان استان ابری همراه با وزش باد و کاهش ۲ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا سه شنبه در گیلان برقرار است افزود:بارش باران و رعد و برق مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان در این مدت است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریای خزر تا سه شنبه برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

محمد دادرس همچنین گفت: شرایط جوی استان از سه شنبه تا اواخر هفته پایدار با روند تدریجی افزایش دمای هوا همراه خواهد بود.