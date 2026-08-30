به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ۹۰ هکتار از نخلستان هزار و ۵۰۰ هکتاری منطقه «بلیسک» گچساران آماده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مرحله نخست نخلستان هزار و ۵۰۰ هکتاری منطقه «بلیسک» گچساران به مساحت ۲۵۰ هکتار عملیاتی شده و تاکنون ۹۰ هکتار آن تسطیح شده است.

رضا فرازی افزود: عملیات احداث کانال‌ برای کشت نهال‌ها نیز در ۱۴ هکتار به پایان رسیده است.

فرازی عنوان کرد: برای تضمین پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع آبی، یک باب استخر ذخیره آب با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب احداث شده است.

وی اضافه کرد: هم‌چنین عملیات برق‌رسانی و نصب پایه‌های برق مجتمع نیز به سرانجام رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد کشت رقم تجاری و ارزآور خرمای مجول را اقدامی راهبردی در پایداری درآمد کشاورزان دانست و تأکید کرد: سازگاری بالای این رقم با اقلیم و شرایط آب‌وهوایی شهرستان، افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در مواجهه با تنش‌های جوی، زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی جدید و مستقیم را برای جوانان و بومیان ایجاد می‌کند.

وی عنوان کرد: ایجاد این نخلستان گامی برای افزایش بهره‌وری خاک و پایداری تولیدات کشاورزی است، بلکه با ارتقای ظرفیت صادراتی کشور، نقشی اثربخشی در تقویت امنیت غذایی و رشد اقتصاد کشاورزی ایفا خواهد کرد.

فرازی گفت: این طرح با هدف بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های اقلیمی، افزایش ضریب امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار در حال اجراست.

فرماندار گچساران از پیش‌بینی ایجاد فرصت شغلی برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این طرح خبر داد و تاکید کرد: این طرح می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و نیروهای متخصص در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی را فراهم کند.

ایوب مقیمی افزود: این طرح در قالب یک برنامه سه‌ساله و به صورت فازبندی شده اجرا می‌شود و پس از تکمیل، حدود هزار و ۵۰۰ هکتار باغ خرمای مجول صادراتی با ارزش افزوده بالا ایجاد می شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در این پروژه بیان کرد: یکی از محورهای اصلی مورد توجه در اجرای این طرح، استفاده از سیستم‌های آبیاری مدرن از جمله آبیاری قطره‌ای و مدیریت دقیق زهکشی است.

فرماندار گچساران ابراز داشت: استفاده از روش‌های نوین آبیاری افزون بر کمک به رشد مناسب نهال‌ها، برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب و مدیریت بهتر منابع زیرزمینی و سطحی اهمیت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران نیز با اشاره به سرمایه مورد نیاز اجرای طرح گفت: هزینه اجرای هر هکتار حدود ۷۰میلیارد ریال برآورد شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها مربوط به خرید و پرورش نهال است.