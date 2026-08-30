وزیر امور خارجه عراق در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو بهترین گزینه برای حل‌وفصل بحران‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه این کشور امروز میزبان «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران بود.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار پیام مکتوب «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان را تقدیم همتای عراقی وی کرد.

در این بیانیه آمده است: در این دیدار آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات برای توقف تنش‌ها بررسی و بر اهمیت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز با هدف کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه، تأکید شد.

وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد: راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو بهترین گزینه برای حل بحران‌هاست به گونه‌ای که به حفظ امنیت کشور‌های منطقه و منافع ملت‌های آن منجر می‌شود.

روز گذشته نیز «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، آخرین تحولات منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

آل ثانی بر حمایت دولت قطر از تمام تلاش‌ها و اقدامات دیپلماتیک با هدف دستیابی به راه‌حلی که آزادی دریانوردی را تضمین کند و راه را برای دستیابی به توافقی جامع هموار سازد، تأکید کرد.