به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در شهرستان بانه کارخانه تولید لوازم خانگی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰ هزار قطعه در سال، طرح‌های مخابراتی شامل ارتقاء و احداث سایت جدید، ساختمان اداری سازمان مدیریت حمل و نقل، پارک عثمان آباد به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و طرح هادی روستا‌های بایزید آباد، بانوان و زربن با مجموع اعتبار ۶۸۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۷۰ نفر به بهره برداری رسید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

امروز همچنین کلنگ احداث مجموعه گردشگری سورین و ساختمان فوریت پزشکی شهر آرمرده شهرستان بانه نیز بر زمین زده شد.

در دیواندره هم ۴۱ پروژه عمرانی، خدماتی و آموزشی شامل مدرسه چهارکلاسه ابتدایی خیرساز روستای دالان از توابع بخش مرکزی، ۳۶ پروژه دهیاری‌ها و عمران روستایی بخش مرکزی این شهرستان، پروژه شرکت گاز در روستای رشیدآباد و ۱۱۰۰مترروشنایی محور حادثه خیز این روستا، آسفالت ورودی شهرک صنعتی دیواندره و افتتاح نیروگاه ۵کیلووات خورشیدی هواشناسی شهر زرینه با مجموع اعتبار ۸۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

مردم شهرستان سقز هم شاهد بهره برداری طرح آبرسانی به روستای بوبکتان، افتتاح چمن مصنوعی روستای احمدآباد سرا، بهره ۱۱ سایت جدید مخابراتی و ارتقای ۸ سایت روستایی، طرح ساماندهی آب‌های سطحی و سایت دفن زباله با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، بهره برداری از بوستان درون محله‌ای (پیشکسوت) و افتتاح سایت بوجاری روستای قادرآباد، آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۷ روستا با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی روستای کهریزه حومه و کلنگ زنی دبیرستان دخترانه ۶ کلاسه متوسط اول این روستا بود.

از سروآباد نیز خبر رسید اقامتگاه بومگردی روستای کرآباد و پنل خورشیدی ۲۰ کیلوواتی روستای دره کی بخش مرکزی این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

در هفتمین روز از هفته دولت مناطق مختلف شهرستان مریوان هم با محوریت بخش کوماسی شاهد افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و محرومیت زدایی بود.