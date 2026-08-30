به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۷ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۶۷ میلیارد تومان در بخش موچش شهرستان کامیاران به بهره‌برداری رسید.

فرماندار کامیاران گفت: این پروژه‌ها با هدف محرومیت‌زدایی، ارتقای سطح رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و ایجاد اشتغال پایدار، از محل منابع دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مجموع اعتبار ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا و تکمیل شده‌اند.

طرح‌های به بهره‌برداری رسیده عمدتاً در سطح روستا‌های بخش موچش متمرکز بوده و شامل بهسازی، جدول‌گذاری، سنگ‌فرش و آسفالت معابر، احداث و تحویل واحد‌های مسکن محرومان، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه فضا‌های تولیدی و دامپروری است.

در مراسمی که امروز با حضور مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد، به صورت نمادین طرح سنگ‌فرش و بهسازی معابر روستای «مارنج»، شبکه آبرسانی به دو روستای «کیله گلدان» و «آسماندره»، پروژه آسفالت معابر «گرگر علیا» و همچنین یک واحد صنعتی گاوداری ۲۰۰ رأسی درروستای «لاین» افتتاح شد و در مدار خدمت‌رسانی به مردم این منطقه قرار گرفت.