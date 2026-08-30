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سخنگوی گردانهای قسام (شاخه نظامی حماس) در سالگرد شهادت سخنگوی سابق این گردانها، بر ادامه راه آن شهید تا آزادی قدس تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از «مرکز فلسطینی اطلاعرسانی»، ابوعبیده، سخنگوی گردانهای قسام در نخستین سالگرد شهادت حذیفه الکحلوت، سخنگوی سابق این گردانها ضمن تمجید از نقش رسانهای و تأثیر او در گفتمان این گردانها، یاد وی را گرامی داشت.
وی گفت الکحلوت «سخنگوی امت و نماد مقاومت» بود و اشاره کرد که او نخستین سخنگوی گردانهای قسام بوده است.
سخنگوی گردانهای قسام افزود: پژواک سخنان شهید ابوعبیده همچنان باقی است و چفیه او نزد هوادارانش در سراسر جهان به نمادی از مقاومت تبدیل شده است.
وی افزود: شهید ابوعبیده یک مکتب رسانهای کامل بود و به لطف خداوند از حکمت و بصیرت برخوردار بود. اگرچه جسم او از میان ما رفته است، آثار و ردپای او همچنان باقی خواهد ماند.
سخنگوی گردانهای قسام در ادامه گفت: شهادت ابوعبیده به معنای پایان راه او نیست و برادرانش پرچم را بر زمین نخواهند گذاشت و ما راه را پس از او تا پیروزی و آزادی قدس، به خواست خدا ادامه خواهیم داد.
سخنگوی گردانهای قسام به یاد شهید حذیفه الکحلوت که نام جهادی «ابوعبیده» را برای خود برگزیده بود همین نام را انتخاب کرد و وی نیز با همین عنوان فعالیت میکند.