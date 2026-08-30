به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» با معرفی ده اثر برگزیده، و اهدای جایزه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به هر برگزیده به کار خود پایان داد.

محور‌های این مسابقه به شرح زیر بودند:

بازآفرینی شخصیت، منش، اندیشه و شیوه رهبر شهید، سید علی حسینی خامنه‌ای، در پرتو سیره پیامبر اکرم (ص).

روایت تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی رهبر شهید، با الهام از سیره نبوی.

بازنمایی مفهوم مقاومت، عزت، عدالت‌خواهی و پرهیز از سازش.

آثار برگزیده در مجموعه‌ای مستقل در دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر خواهد شد.