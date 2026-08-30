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آیین اختتامیه مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر (ص)» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» با معرفی ده اثر برگزیده، و اهدای جایزه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به هر برگزیده به کار خود پایان داد.
محورهای این مسابقه به شرح زیر بودند:
بازآفرینی شخصیت، منش، اندیشه و شیوه رهبر شهید، سید علی حسینی خامنهای، در پرتو سیره پیامبر اکرم (ص).
روایت تصمیمهای سرنوشتساز، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی رهبر شهید، با الهام از سیره نبوی.
بازنمایی مفهوم مقاومت، عزت، عدالتخواهی و پرهیز از سازش.
آثار برگزیده در مجموعهای مستقل در دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر خواهد شد.