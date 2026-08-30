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همزمان با سالروز میلاد پیامبر رحمت (ص)، در قالب رزمایش «پیامبر اعظم(ص)»، ۳۱۳ بسته لوازمالتحریر با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر تهیه و آماده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه گفت: در مرحله نخست این رزمایش حدود ۳۱۳ بسته لوازمالتحریر به همت بسیج دانشآموزی شهدای کربلا، کمیته امداد و خیرین عزیز تهیه شده است.
سرگرد سعید قلی زاده افزود: این بستهها به نیابت از شهیدان والامقام، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، آماده شده و انشاءالله در نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید میان دانشآموزان عزیز توزیع خواهد شد.
قلیزاده با اشاره به عدد ۳۱۳ بهعنوان نماد یاران باوفای حضرت ولیعصر (عج) خاطرنشان کرد: این حرکت ارزشمند و پسندیده باید به یک سنت حسنه و فراگیر در میان مردم عزیز چهاردانگه تبدیل شود و انشاءالله در مراحل بعدی گستره بیشتری از دانشآموزان را پوشش دهد.