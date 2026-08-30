ایسلند در یک همه پرسی، طرح پیوستن به اتحادیه اروپا را رد کرد.

رای منفی ایسلندی‌ها به طرح پیوستن به اتحادیه اروپا

رای منفی ایسلندی‌ها به طرح پیوستن به اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این همه پرسی، مردم این کشور با رأی منفی، پیشنهاد دولت برای آغاز مجدد مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را رد کردند.

بر اساس گزارش رسانه های این کشور طرفداران رأی «نه» بر حفظ حاکمیت و صیانت ازآب های ماهیگیری کشور تأکید داشتند.

نخست وزیر ایسلند این همه پرسی را فرصتی برای پیوستن به اروپا معرفی کرده و معتقد بود عضویت در این اتحادیه می تواند سپری در برابر جنگ های تجاری و رقابت های روبه افزایش در قطب شمال باشد ؛اما مخالفان این استدلال ها را نپذیرفتند .

این رأی گیری در سایه تهدیدهای دونالد ترامپ، درباره تصاحب گرینلند که در همسایگی ایسلند قرار دارد ، برگزار شد .نتیجه این همه پرسی برای بروکسل که امیدوار بود عضویت ایسلند ، جایگاه راهبردی اتحادیه اروپا را در منطقهقطبی تقویت کند، شکستی قابل توجه محسوب می‌شود.