مردم بصیر و انقلابی باقرشهر و کهریزک در شهرستان ری، در ۱۸۲ شب از اجتماعات خودجوش خود، با حضور گسترده در میادین شهر، یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای را گرامی داشته و بر تداوم راه مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شعله ارادت مردم باقرشهر و کهریزک به ساحت ولایت، در ۱۸۲-مین شب از شهادت مظلومانه امام خامنه‌ای، پرفروغ‌تر از گذشته در فضای این مناطق طنین‌انداز شد. این اجتماع حماسی که با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نسل‌های چهارم و پنجم انقلاب برگزار شد، تجدید پیمانی بود با اندیشه‌های رهبر فقید انقلاب.



حاضران در این تجمع با سوگواری در فراق رهبر شهید، اعلام کردند که راه و منش امام خامنه‌ای به عنوان چراغ راه مستضعفان جهان، پرقدرت‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت.