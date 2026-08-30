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مردم بصیر و انقلابی باقرشهر و کهریزک در شهرستان ری، در ۱۸۲ شب از اجتماعات خودجوش خود، با حضور گسترده در میادین شهر، یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای را گرامی داشته و بر تداوم راه مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شعله ارادت مردم باقرشهر و کهریزک به ساحت ولایت، در ۱۸۲-مین شب از شهادت مظلومانه امام خامنهای، پرفروغتر از گذشته در فضای این مناطق طنینانداز شد. این اجتماع حماسی که با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و نسلهای چهارم و پنجم انقلاب برگزار شد، تجدید پیمانی بود با اندیشههای رهبر فقید انقلاب.
حاضران در این تجمع با سوگواری در فراق رهبر شهید، اعلام کردند که راه و منش امام خامنهای به عنوان چراغ راه مستضعفان جهان، پرقدرتتر از همیشه ادامه خواهد یافت.