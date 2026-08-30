به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در جریان سفر جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به مسکو با او دیدار نکرده است.

پسکوف در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین مجری شبکه وستی در پاسخ به این پرسش که آیا دیداری میان پوتین و رتکلیف انجام شده است، گفت: خیر، دیداری با رئیس جمهوری انجام نشد.

پیشتر باراک راوید خبرنگار آکسیوس مدعی شده بود که رتکلیف در جریان سفر محرمانه خود به مسکو در اواسط هفته گذشته، پیشنهاد برگزاری نشستی سه جانبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، را با هدف پایان دادن به جنگ مطرح کرده است.