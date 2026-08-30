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الجزیره گزارش داد تخریب شبکه فاضلاب و انباشت آوار آلوده در غزه، آلودگی آبها و زیست بومهای مشترک با رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه الجزیره، روزانه بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیهنشده وارد دریای مدیترانه یا محیطهای خشکی میشود. جریانهای دریایی این آلودگیها را به سمت آبهای اسرائیل منتقل میکند و تأسیسات آبشیرینکن اشکلون نیز چندین بار تحت تأثیر آلودگی فاضلاب غزه قرار گرفته است.
الجزیره همچنین درباره خطر آلودگی سفرههای آب زیرزمینی، آبزیان و محصولات دریایی هشدار داده است. این گزارش میافزاید حدود ۶۰ میلیون تن آوار در غزه وجود دارد که ممکن است حاوی فلزات سنگین، آزبست، مواد شیمیایی و مهمات منفجرنشده باشد.