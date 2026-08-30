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جنوب لبنان امروز شاهد تشدید حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش رسانههای لبنانی، مناطق میفدون، تولین، المنصوری، وادی السلوقی، بیت یاحون، برعشیت و کفررمان هدف حملات قرار گرفتند. همزمان، پهپادهای رژیم صهیونیستی اطراف النبطیه الفوقا را هدف قرار دادند و تپه علی الطاهر نیز زیر آتش توپخانه رفت؛ گزارشها از استفاده از بمبهای فسفری در این منطقه حکایت دارد.
نظامیان صهیونیست همچنین به میس الجبل و حداثا یورش بردند و زمینهای اطراف المنصوری، مجدل زون و القنطره را منفجر کردند. گزارشها از گسترش حملات به مناطق دیگری در جنوب لبنان حکایت دارد.
خبرنگار المیادین هدف این حملات را آواره کردن ساکنان جنوب لبنان عنوان کرده است.