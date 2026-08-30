به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، مناطق میفدون، تولین، المنصوری، وادی السلوقی، بیت یاحون، برعشیت و کفررمان هدف حملات قرار گرفتند. همزمان، پهپاد‌های رژیم صهیونیستی اطراف النبطیه الفوقا را هدف قرار دادند و تپه علی الطاهر نیز زیر آتش توپخانه رفت؛ گزارش‌ها از استفاده از بمب‌های فسفری در این منطقه حکایت دارد.

حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف لبنان حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف لبنان حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف لبنان حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف لبنان حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف لبنان

نظامیان صهیونیست همچنین به میس الجبل و حداثا یورش بردند و زمین‌های اطراف المنصوری، مجدل زون و القنطره را منفجر کردند. گزارش‌ها از گسترش حملات به مناطق دیگری در جنوب لبنان حکایت دارد.

خبرنگار المیادین هدف این حملات را آواره کردن ساکنان جنوب لبنان عنوان کرده است.