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در صدو هشتاد و دومین شب از شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، مردم در شهرستانهای مختلف استان تهران با برپایی اجتماعات شبانه، خاطرات و اندیشههای ایشان را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماعات شبانه که با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در شهرستانهای پایتخت برگزار شد، نمادی از وفاداری مردم استان تهران به مقام معظم رهبری است.
مردم شهرستانهای مختلف استان تهران با حضور گسترده در میدانها بار دیگر بر وحدت ملی، ایستادگی در برابر توطئههای دشمن و حمایت از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.