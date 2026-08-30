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استاندار گیلان گفت : ۲ هزار تخت در قالب هتل و واحدهای بومگردی در استان گیلان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در آخرین روز از هفته دولت یک واحد بوم گردی در صومعهسرا و یک هتل سه ستاره در فومن به بهرهبرداری رسید و در مجموع در استان گیلان ۲ هزار تخت در قالب هتل و واحدهای بومگردی افزوده شد.
استاندار گیلان در آیین افتتاح این واحد بوم گردی گفت: بیش از ۲۰۰ واحد بوم گردی در گیلان فعال است و ۱۱۸ واحد بوم گردی درحال ساخت است و برای بیش از ۲۰۰ واحد بوم گردی نیز موافقت اصولی صادر شده است.
هادی حقشناس افزود: یکی از مزیتهای گیلان گردشگری است که خوشبختانه در اکثر شهرستانهای استان گیلان هتل، واحدهای بوم گردی و واحدهای اقامتی ساخته شده است.