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رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ وقف گفت: امروز باید دو محور «علم و دین» بهعنوان مهمترین عرصههای وقف مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار مدیرکل و شورای اداری اوقاف استان قم، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، بر ضرورت تقویت اتحاد میان مردم، مسئولان و مجموعههای مختلف کشور تأکید کرد.
وی همچنین با گرامیداشت هفته وقف، از حضور مدیرکل و مجموعه اوقاف استان قم در این دیدار قدردانی کرد و گفت: مطالب مهمی درباره وضعیت وقف و ضرورت تحول در این حوزه مطرح شد و لازم است برای تقویت فرهنگ وقف و بهرهگیری از ظرفیتهای آن، اقدامات عملی و برنامهریزیشده صورت گیرد.
آیتالله فاضل لنکرانی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین محورهای جدید برای وقف گفت: امروز باید دو محور علم و دین را به طور جدی در موضوع وقف مورد توجه قرار دهیم. مردم باید بدانند که میتوانند بخشی از اموال خود را برای تحقیقات، پژوهشها و نوآوریهای علمی وقف کنند و این موضوع اختصاصی به علوم دینی ندارد، بلکه هر علمی که برای پیشرفت جامعه مورد نیاز است، میتواند از ظرفیت وقف بهرهمند شود.
وی محور دوم را حوزه دین دانست و افزود: حوزههای علمیه و مراکز علمی دینی هنوز در بسیاری از زمینهها نیازمند توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی هستند. در حوزه فقه، کلام، اعتقادات و تفسیر قرآن، مسائل جدید فراوانی در جامعه مطرح میشود که نیازمند پژوهش و پاسخگویی علمی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در این دیدارگفت: وقف یک سرمایه بیبدیل است و اگر بهدرستی شناخته، سیاستگذاری و برای آن برنامهریزی شود، میتواند منافع و عواید قابل توجهی برای نسل حاضر و نسلهای آینده ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر به توسعه و بهرهوری موقوفات افزود: باید در شرایط کنونی از ظرفیت موجود نهایت استفاده را ببریم و برای گسترش وقف، افزایش بهرهوری و ایجاد موقوفات جدید، گامهای جدیتری برداریم؛ چراکه تصمیمهایی که امروز در این حوزه گرفته میشود، آثار آن در آینده کشور و برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند.