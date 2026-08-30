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استان زنجان با دارا بودن بیش از ۲ هزار موقوفه و ۳۸ هزار رقبه، یکی از قطبهای اصلی سنت وقف در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان با دارا بودن بیش از ۲ هزار موقوفه و ۳۸ هزار رقبه، به کانونِ تبلور سنت حسنه وقف تبدیل شده است.
سنتی که در آن، صیانتِ دقیق از نیتِ واقف، نه تنها یک اولویت اخلاقی، بلکه یک الزامِ قانونی و شرعی است.
نگاهِ نظاممند به این حوزه و بهرهبرداری از پروژههای عامالمنفعهای همچون ساختمان پزشکی «محمدیوسف هوشمند»، نشان میدهد که چگونه وقف به عنوان یک جریان مستمرِ خدمت، فراتر از زمان، همچنان در حال گرهگشایی از مشکلات جامعه است.