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بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) فردا، دوشنبه ۹ شهریور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین افتتاح بیست و نهمین دوره نمایشگاه الکامپ فردا (دوشنبه ۹ شهریورماه) با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق و سفرای کشورهای عراق، برزیل، کنیا، تایلند و اندونزی برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و بیش از ۳۵۰ مشارکتکننده در ۱۴ سالن، آخرین دستاوردها، محصولات و خدمات خود را در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه میکنند.
هوش مصنوعی، امنیت سایبری، نرمافزار و سختافزار، خدمات دیجیتال و کسبوکارهای نوآور و استارتاپی از جمله حوزههای اصلی حضور شرکتها و مجموعههای فعال در این دوره از نمایشگاه الکامپ است.
یکی از بخشهای ویژه الکامپ ۱۴۰۵، پاویون «دولت هوشمند» است که با شعار «دولت پلتفرمی، زیربنای تحول دیجیتال» و با حضور مجموعههای دولتی و بخش خصوصی برپا شده و دستاوردهای دولت در حوزههای دولت هوشمند، تبادل داده، خدمات دیجیتال، امنیت سایبری و زیرساختهای ملی فناوری اطلاعات را به نمایش میگذارد.
همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه، ۱۰ رویداد تخصصی و مجموعهای از نشستها، پنلها و کارگاههای تخصصی با محوریت موضوعات روز حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد شد.
در حاشیه افتتاح الکامپ ۲۹، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و مصطفی جبار سند وزیر ارتباطات عراق نیز دیدار و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتوگو خواهند کرد. همچنین «فوروم تخصصی ایران و عراق» با هدف بررسی ظرفیتها و فرصتهای همکاری مشترک در حوزه ICT، روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار میشود.
بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی تا روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه خواهد داشت.