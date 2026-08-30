به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، قرار گرفتن تیم ملی والیبال بانوان ایران در جمع چهار تیم برتر آسیا را نشانه‌ای روشن از توسعه و پیشرفت ورزش بانوان کشور دانست و این موفقیت تاریخی را به ملی‌پوشان، کادر فنی و خانواده بزرگ والیبال ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار گرفتن تیم ملی والیبال بانوان ایران در جمع چهار تیم برتر قهرمانی آسیا، موفقیتی ارزشمند و تاریخی برای ورزش بانوان کشور است؛ موفقیتی که حاصل تلاش، انگیزه و اراده دختران شایسته ایران و مجموعه‌ای است که برای اعتلای والیبال بانوان گام برداشته‌اند.

این دستاورد در شرایطی به دست آمد که ورزش بانوان ایران طی دو سال گذشته در رشته‌های مختلف، شاهد موفقیت‌ها و درخشش‌های قابل توجهی در میادین آسیایی و بین‌المللی بوده است؛ موفقیت‌هایی که نشان می‌دهد مسیر توسعه ورزش بانوان با جدیت دنبال شده و ظرفیت‌های ارزشمند بانوان ورزشکار کشور بیش از گذشته در حال شکوفایی است.

حضور والیبال بانوان ایران در جمع چهار تیم برتر آسیا، بی‌تردید یکی از اتفاقات مهم این مسیر است؛ اما این موفقیت نباید پایان کار تلقی شود. قرار گرفتن در جمع مدعیان برتر قاره، باید انگیزه‌ای برای ادامه مسیر با قدرت بیشتر و هدف‌گذاری برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر باشد.

با تبریک این موفقیت به ملی‌پوشان، کادر فنی، فدراسیون والیبال و خانواده ورزش کشور، بر حمایت و پشتیبانی از مسیر پیشرفت والیبال بانوان تأکید و امیدواریم این تیم در ادامه راه، با تجربه‌ای که از این رقابت‌ها به دست آورده است، با قدرت بیشتری برای کسب افتخارات بزرگ‌تر در آسیا و عرصه‌های بین‌المللی تلاش کند.

از تلاش و غیرت ملی‌پوشان عزیز والیبال بانوان که با نمایش شایستگی‌های خود، نام ایران را در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار دادند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و برای یکایک آنان در ادامه مسیر، سربلندی و موفقیت آرزو داریم.