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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از ورود نخستین محموله کالای تجاری با استفاده از مزیتهای این منطقه در بندر امیرآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیتهای مناطق آزاد، تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید واحدهای صنعتی است، گفت: نخستین محموله کالای تجاری با استفاده از مزیتهای منطقه آزاد مازندران در بندر امیرآباد وارد سرزمین اصلی شد و عوارض مربوط به آن به حساب سازمان منطقه آزاد مازندران واریز شد.
امین افقی افزود: این محموله شامل قطعات ماشینآلات کشاورزی بود که پس از ورود، به کارخانه مربوط منتقل شد تا در خط تولید ماشینآلات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
او با بیان اینکه سهمیه کالای تجاری اختصاصیافته به منطقه آزاد مازندران در سال ۱۴۰۴، در مرحله نخست ۵۰ میلیون دلار تعیین شده است، ادامه داد: بر اساس این سهمیه، کالاهایی که وارد بنادر و محدوده منطقه آزاد مازندران میشوند، تا سقف تعیینشده از مزیتهای مربوط به عوارض و سود بازرگانی برخوردار خواهند شد و سهم مربوط به سازمان منطقه آزاد نیز برای توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی هزینه میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران گفت: اعمال این مزیت برای واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات میشود و میتواند زمینه تأمین مطمئنتر نیازهای خطوط تولید را فراهم کند.