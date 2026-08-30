به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان گفت: در جریان تشدید نظارت‌های بهداشتی در شهرستان لاهیجان، بیش از ۸ هزار مورد بازدید از واحد‌های صنفی انجام شد که طی آن ۱۱ واحد متخلف تعطیل ، مالکان ۲۷ واحد به مراجع قضایی معرفی و هزار و۲۴۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته معدوم شد.

دکتر آرش یوسفی با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی، اظهار کرد: سلامت مردم خط قرمز نظارت‌های بهداشتی است و با تخلفاتی که سلامت جامعه را تهدید کند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.