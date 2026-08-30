فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات مردم گفت: یکی از اهداف مهم در معماری فراجای آینده؛ تسریع در انجام امدادخواهی به مردم و حضور سریع در محل مأموریت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار روح‌اله گراوندی در دیدار با جمعی از بزرگان و ریش‌سفیدان شهرستان ملکشاهی، اولویت نیروی انتظامی را حضور سریع به محل مأموریت‌ها عنوان کرد و گفت: در این خصوص تدابیری اندیشیده شده و اجرایی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه و نقش مؤثر معتمدان در جامعه، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و معتمدان محلی برای حل مسائل و مشکلات مردم، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای امنیت دارد.

خبر دیگر این که با حضور سردار گراوندی، فرمانده انتظامی استان، مقر پلیس راه شهرستان ملکشاهی نیز افتتاح شد.