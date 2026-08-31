به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای خوانسار با تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر اعظم (ص)، گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و کمک به رفع مشکلات کم‌آبی شهرستان خوانسار اجرا می‌شود.

رضا ناصری افزود: خط انتقال آب از تصفیه‌خانه خوانسار به مخزن ذخیره آب بعثت به طول ۴ هزار و ۸۰۰ متر و با استفاده از لوله‌های چدن داکتیل به قطر ۳۰۰ میلی‌متر اجرا خواهد شد.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را ۴۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این خط انتقال، بخشی از مشکلات کم‌آبی شهرستان در آینده نزدیک برطرف و پایداری تأمین آب شرب در منطقه تقویت خواهد شد.