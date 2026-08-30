معرفی قهرمانان بدمینتون هفدهمین المپیاددانشجویان
رقابتهای آزاد بدمینتون هفدهمین المپیاد فرهنگی ،ورزشی دانشجویان پسر کشور با معرفی نفرات و تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای آزاد بدمینتون هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر کشور با معرفی نفرات و تیمهای برتر به پایان رسید.
مقام نخست بخش انفرادی:
محمدامین کارگران از دانشگاه تهران
مقام نخست بخش دونفره:
عادل صورتی و محمدرضا قیصری از دانشگاه شهید بهشتی
این رقابتها در فضایی پرهیجان و نفسگیر برگزار شد و ورزشکاران دانشگاههای کشور برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری