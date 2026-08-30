معرفی قهرمانان بدمینتون هفدهمین المپیاددانشجویان

رقابت‌های آزاد بدمینتون هفدهمین المپیاد فرهنگی ،ورزشی دانشجویان پسر کشور با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید.