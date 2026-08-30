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دانشگاه جامع علمیکاربردی خوزستان در المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان در جایگاه نخست قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای فوتسال هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
در پایان این رقابتها، دانشگاه جامع علمیکاربردی خوزستان با کسب عنوان قهرمانی، در جایگاه نخست قرار گرفت و دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) مقام دوم را به دست آورد.
همچنین دانشگاه زابل با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.