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برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تقویت معیشت همه هموطنان هدف اصلی دولت است گفت الویت افزایش کالابرگ با دهک‌های پایین‌تر است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۸:۴۱
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برچسب ها: کالابرگ ، کالاهای اساسی ، معیشت مردم
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