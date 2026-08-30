به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی در مراسم تجلیل از محمدجواد بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان و عضو تیم ملی وزنه برداری کشور گفت:تقویت ورزش قهرمانی و کسب سهمیه‌های المپی در رشته های دارای ظرفیت در استان ضروری است..

استاندار لرستان با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود:ورزش لرستان باید در اختیار همه جوانان، بانوان و عموم مردم قرار داشته باشد و نظام اداری ورزش و جوانان استان هم در مسیر رفع مشکلات جوانان و ورزشکاران گام بردارد.

وی بیان کرد: خط قرمز ما در حوزه ورزش، مردم و ورزشکاران هستند ،ورزش راه و مسیر ارزشمندی برای اعتلای جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، پوچ‌گرایی است. .

شاهرخی افزود:حمایت از ورزشکاران وظیفه همه مسئولان است و دولت هم تأکید ویژه‌ای بر ورزش قهرمانی و همگانی برای تشویق نسل جوان، سلامت و افتخارآفرینی جوانان دارد.

وی گفت:مدیرکل ورزش و جوانان استان هم برای کسب سهمیه المپیک به ویژه از بین جوانان مستعد استان، برنامه ویژه‌ای ارائه کند تا از ظرفیت جوانان لرستان در حوزه ورزش‌های رزمی که متناسب با فیزیک و ساختار مردم زاگرس و لرستان است، به صورت همه‌جانبه حمایت شود.

استاندار لرستان با اشاره به حمایت از برنامه‌های استان در زمینه ورزش تأکید کرد همه کسانی که توانایی دارند از فوتبال و تیم خیبر که محبوب لرتباران و زاگرس نشینان است، حمایت کنند.

شاهرخی با اشاره به تلاش‌های ورزشکاران در کسب موفقیت‌ها، گفت: نقش خانواده ورزشکاران در این موفقیت‌ها بسیار مهم است و خانواده بیرانوند وزنه بردار قهرمان لرستان هم در کسب موفقیت‌های این ورزشکار، نقش موثری دارند.