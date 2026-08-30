پیگیری مشکلات مردمی در میز خدمت زردین
جمعی از ادارات شهرستان تفت در میز خدمت زردین، از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شدند و قول پیگیری دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
، همزمان با هفته دولت جمعی از ادارات شهرستان تفت در قالب میز خدمت به زردین آمدند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شدند و قول پیگیری دادند. اداراتی که در این میز خدمت حاضر شدند عبارت است از:
-آب و فاضلاب نیر
-بنیاد مسکن
-کمیته امداد امام خمینی (ره) نیر
-اداره برق نیر
-سازمان تأمین اجتماعی
روحالله میرخلیلی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تفت نیز در این میز خدمت حاضر بود.