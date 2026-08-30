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کارشناس هواشناسی زنجان نسبت به وقوع ناپایداریهای جوی، وزش بادهای شدید لحظهای و احتمال رگبار و رعد و برق تا فردا نهم شهریور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به پیش بینی افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتا شدید و خیزش گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در برخی از مناطق استان، هشدار هواشناسی صادر شده که تا پایان روز دوشنبه معتبر است.
مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج پوشش ابرها افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: ناپایدارهای جوی در برخی نقاط از جمله ارتفاعات و مناطق بادگیر استان شدیدتر است و از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتا پایدار خواهد بود.
قدیمی گفت: همچنین دمای هوا تا روز دوشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت ولی نیمه دوم هفته هوا خنکتر خواهد شد.
وی افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه بادامستان با ۱۳ درجه کمترین و حلب با ۳۹ درجه بیشترین دمای ثبتشده در استان و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۶ و ۳۵ درجه در نوسان بوده است.