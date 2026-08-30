کارشناس هواشناسی زنجان نسبت به وقوع ناپایداری‌های جوی، وزش باد‌های شدید لحظه‌ای و احتمال رگبار و رعد و برق تا فردا نهم شهریور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به پیش بینی افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتا شدید و خیزش گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در برخی از مناطق استان، هشدار هواشناسی صادر شده که تا پایان روز دوشنبه معتبر است.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج پوشش ابر‌ها افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: ناپایدار‌های جوی در برخی نقاط از جمله ارتفاعات و مناطق بادگیر استان شدیدتر است و از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتا پایدار خواهد بود.

قدیمی گفت: همچنین دمای هوا تا روز دوشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت ولی نیمه دوم هفته هوا خنکتر خواهد شد.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه بادامستان با ۱۳ درجه کمترین و حلب با ۳۹ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۶ و ۳۵ درجه در نوسان بوده است.