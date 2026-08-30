مردم استان مرکزی با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.

حضور مردم استان مرکزی در میادین و خیابان‌ها در حمایت از ایران و رهبری

حضور مردم استان مرکزی در میادین و خیابان‌ها در حمایت از ایران و رهبری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم نقاط مختلف استان مرکزی در شب صد و شصت و نهم با حضور در میادین، خیابان‌ها و تجمع‌های مردمی، بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

مردم شهر‌های مختلف استان مرکزی با حضور خانوادگی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، با سردادن شعار‌های انقلابی و میهنی، بر وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماعات، ایستادگی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را وظیفه‌ای همگانی دانستند و اعلام کردند که در دفاع از ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب، همچنان متحد و استوار خواهند ماند.

این حضور مردمی در شهر‌های مختلف استان مرکزی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی و رهبری بود.