مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه امروز یکشنبه به زمین نشست.

نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی با اشاره به برقراری پرواز بین ارومیه و شیراز و مشهد گفت: زیرساخت های این امر مهیا شده و از امروز ۸ شهریور ماه هر هفته دو پرواز در این مسیر دایر شد.

وی اضافه کرد:در این راستا با هماهنگی های صورت گرفته پروازهای مسیر ارومیه به شیراز و مشهد از امروز ۸ شهریور ماه به صورت برنامه ای هر هفته دو پرواز در روزهای یک شنبه و چهارشنبه انجام می شود.

طهماسبی گفت: با برقراری پروازهای فوق، از فرودگاه ارومیه به مقاصد داخلی تهران،شیراز،مشهد و مقاصد خارجی استانبول بصورت روزانه انجام می شود.