به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف‌زاده گفت: باعنایت به درپیش بودن ایام آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا عمومی برای کالاهای مورد نیاز این ایام اعم از نوشت افزار،دفتر،کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی، تعزیرات حکومتی استان اقدام به برگزاری طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی به مدت یک ماه با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کنترل مطلوب بازار، شفاف سازی قیمت‌ها و ممناعت از هر گونه سوء استفاده سودجویان از شرایط حساس کنونی می‌کند.

وی گفت: در اجرای این طرح تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط و انجام بازرسیهای میدانی از فروشگاههای عرضه کیف، کفش،پوشاک و لوازم تحریر برخورد سریع و قانونی و بودن مماشات با تخلفات احتمالی علی الخصوص گران‌فروشی در محل خواهد نمود.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی بمنظوردریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و تلفن ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و یا از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان صنعت؛معدن وتجارت استان گزارش کنند.