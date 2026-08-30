به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی عبدالهی رئیس هیات کونگ‌فو استان گفت: بانوان کونگ‌فو توآ سنتی کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کشوری این رشته که به میزبانی استان البرز برگزار شد، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

عبداللهی افزود: ورزشکاران استان در این مسابقات یک مدال طلا، دو مدال نقره و ۶ مدال برنز کسب کردند.

وی ادامه داد: آیلین مهدی‌پور در رده سنی نونهالان و وزن ۲۸ کیلوگرم موفق به کسب مقام نخست شد.

عبدالهی اضافه کرد: هستی سمیعی در رده سنی جوانان و وزن ۴۸ کیلوگرم و بیتا احمدپور در رده سنی جوانان و وزن ۴۵ کیلوگرم نیز به مقام دوم دست یافتند.

وی گفت: همچنین سارینا دارفرین در رده سنی نوجوانان وزن ۶۰ کیلوگرم، زینب محبوبی در رده سنی جوانان وزن ۶۸ کیلوگرم، سونیا پرسان در رده سنی نوجوانان وزن ۳۸ کیلوگرم، غزل دژپسند در رده سنی نونهالان وزن ۳۷ کیلوگرم، زهرا شهرخی در رده سنی نوجوانان وزن ۴۴ کیلوگرم و مهسا پورعامر در رده سنی نوجوانان وزن ۴۱ کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم شدند.

کسب ۹ عنوان برای ورود به تیم ملی

قاسم صفدری، رئیس انجمن کونگ‌فو توآ سنتی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: مسابقات کشوری بانوان کونگ‌فو توآ سنتی روزهای پنجم و ششم شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان البرز برگزار شد.