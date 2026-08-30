۱۱ هکتار از اراضی ملی مهاباد به ارزش بیش از یک همت که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، شناسایی و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دخل و تصرف غیرمجاز در بخشی از اراضی ملی شهرستان مهاباد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت که مأموران با انجام بررسی‌های لازم، مشخص کردند فردی به صورت غیرمجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده است.

سرهنگ امیررضا رسولیان با اشاره به اینکه اقدامات قانونی برای رفع تصرف این اراضی انجام شد افزود: بر اساس اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی اراضی تصرف‌شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اضافه کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.