به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیدمحمدمهدی تقوی اظهار کرد: این اقدام در راستای پاسداشت جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر کهن قزوین و با هدف ترویج فرهنگ قزوین‌شناسی، تقویت حس تعلق و هویت شهری و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در برنامه‌های گرامیداشت روز قزوین انجام می‌شود.

وی افزود: روز قزوین فرصتی ارزشمند برای بازشناسی هویت، تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های بی‌بدیل این شهر کهن است و مدیریت شهری نیز وظیفه دارد در کنار ارائه خدمات عمومی، در راستای تقویت حس افتخار و تعلق شهروندان به شهر و دیار خود گام بردارد.

تقوی از عموم شهروندان دعوت کرد با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در روز قزوین، ضمن بهره‌مندی از خدمات رایگان اتوبوسرانی، در برنامه‌ها و آیین‌های گرامیداشت این روز تاریخی و فرهنگی مشارکت کنند.