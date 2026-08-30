بارش باران در مناطق مختلف آذربایجان شرقی لطافت خاصی به هوای این مناطق و طبیعت داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بارش باران در آخرین ماه تابستان در مناطق مختلف آذربایجان شرقی طراوت خاصی به طبیعت داده و نوید بخش روز‌های پربرکت برای مردم و کشاورزان است.



بارش شدید باران در تبریز مردم به ویژه دوستداران طبیعت و محیط زیست را خوشحال کرد و در برخی مناطق این شهر باعث آبگرفتگی معابر شد همچنین بارش شدید تگرگ در اسکو این شهر را سپیدپوش کرد.

سازمان هواشناسی امروز از ورود سامانه بارشی به کشور خبر داده و با صدور هشدار نارنجی، بارش شدید باران در شمال، شمال غرب و استان کردستان را پیش بینی کرده است.