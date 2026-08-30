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هواشناسی لرستان برای استان از فردا نهم تا چهارشنبه۱۱ شهریور آسمانی صاف و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی برای فردا دوشنبه نهم شهریور در مناطق شرقی استان پوشش جزیی ابر پیش بینی می شود
راضیه مؤمنی افزود. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور در همه نقاط استان آسمانی صاف همراه با افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتا شدید تا شدید لحظه ای می رسد.
کارشناس هواشناسی بیان کرد: در پی هشدار زرد صادره در این مدت با مخاطراتی از قبیل خطر سقوط آسیا، احتمال خسارت به برخی سازه ها ، نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید خواهیم داشت.
از نظر نوسانات دمایی ، برای دو روز آینده دماهای روزانه روند کاهشی و از شدت گرما کاهش می یابد.