حفاری در اعماق زمین با تکیه بر دانش داخلی

مهندسان نخبه قزوینی با اتکا به دانش داخلی، دستگاه های حفاری زیر خاک و دریایی را طراحی و بومی سازی کردند تا خطوط انتقال بدون کوچکترین آسیب به محیط زیست اجرایی شود.