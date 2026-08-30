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حفاری در اعماق زمین با تکیه بر دانش داخلی

مهندسان نخبه قزوینی با اتکا به دانش داخلی، دستگاه های حفاری زیر خاک و دریایی را طراحی و بومی سازی کردند تا خطوط انتقال بدون کوچکترین آسیب به محیط زیست اجرایی شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۸:۱۱
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برچسب ها: تجهیزات حفاری ، دانش بومی ، مهندسان ایرانی
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