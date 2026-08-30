حمله سگ ولگرد به نوجوان یاسوجی
سگ ولگرد به نوجوانی در کمربندی ساحلی یاسوج حمله کرد و او را مصدوم کرد.
این جوان که به گفته خانواده از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شده است به بیمارستان منتقل و اقدامات درمانی برای او انجام شده است.
این نوجوان برای نجات جان خود، پس از تلاش فراوان، ناچار شده خود را به داخل یکی از چالههای موجود در محدوده شالیزارهای منطقه بیندازد.
حمله سگ ولگرد به نوجوانی در کمربندی ساحلی یاسوج، بار دیگر زنگ خطر افزایش سگهای بیصاحب و مهاجم در معابر شهری را به صدا درآورد.
تکرار چنین حوادثی در یاسوج، نگرانی شهروندان درباره وضعیت سگهای ولگرد و نبود ساماندهی مؤثر و مستمر را افزایش داده است؛ بهویژه آنکه پیش از این نیز مواردی از حمله سگهای ولگرد به کودکان و دانشآموزان در این شهر گزارش شده است.
شهروندان بارها از مسئولان متولی از طریق رسانه ملی و دیگر خبرگزاری های محلی از مسئولان متولی درخواست کرده اند نسبت به جمعآوری و ساماندهی سگهای بلاصاحب و بهویژه سگهای مهاجم در سطح شهر و مناطق پیرامونی اقدام شود.