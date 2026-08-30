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همزمان با هفته دولت از طرحهای عمرانی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی در سه شهرستان استان اصفهان به ارزش بیش از ۵ همت بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با هفته دولت، در خوانسار حدود صد طرح با ۳۱۸ میلیارد تومان هزینه دولتی و چند طرح در حوزههای بهداشتی، خدماتی، کشاورزی و عمرانی شامل راه انداری مرغداری، گاوداری و تولید نهادههای دام و طیور به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
در شاهین شهر نیز طرحهای توسعه شبکه توزیع برق به ارزش دو و نیم همت، مجتمع دوازده واحدی مسکونی انجمن خیرساز با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان، تعریض پل شهدای گرگاب، میدان شاهین و کندرو بلوار طالقانی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری در هفته دولت به بهره برداری رسید.
کلنگ پایگاه شماره دو اورژانس شاهین شهر نیز با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و با حضور و سخنرانی تلفنی وزیر بهداشت در این آیین به زمین زده شد.
بهره برداری از طرحهای جدید بیمارستان گلدیس هم از دیگر طرحهای مهم این هفته در شاهین شهر بود.
در گلپایگان هم از ۱۰۳ طرح عمرانی، بهداشتی، خدماتی، کشاورزی، اقتصادی و رفاهی به ارزش پانصد میلیارد تومان بهره برداری شد.
همچنین در گلپایگان از خدمات خیر نیک اندیش، آقای نیری به پاس مشارکت در اجرای امور عام المنفعه تجلیل شد.