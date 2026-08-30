کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان قصرقند با حضور محمدپور، معاون توسعه کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سالاری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان، گفت: این مرکز با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی کودکان و نوجوانان احداث شده و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین مدرسه چهارکلاسه شهدای بانک رفاه کارگران در محله بگان و مدرسه پنج‌کلاسه زنده‌یاد حمیدالله سردارزهی در روستای بوگ بخش ساربوک با مجموع اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شدند.